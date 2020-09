In den ersten sechs Monaten des Jahres zahlte das Unternehmen Louis Dreyfus (LDC) eine Dividende von 302 Millionen US-Dollar. Die Auszahlung bezog sich auf den Gewinn des letzten Jahres, den Verkauf mehrerer Vermögenswerte in Kanada und des früheren Metallhandelsgeschäfts, wie aus dem Zwischenabschluss des Unternehmens hervorgeht. Die Dividende reduzierte das Eigenkapital des Unternehmens Ende Juni auf 4,48 Milliarden Dollar nach 4,79 Milliarden Dollar im Vormonat.

Margarita Louis-Dreyfus, die mehr als 96 Prozent jener Holdinggesellschaft kontrolliert, die LDC besitzt, hat in den letzten Jahren große Dividenden erhalten, um etwa 1 Milliarde Dollar zurückzuzahlen, die sie geliehen hat, um andere Familienmitglieder auszuzahlen. Die Auszahlungen, die oft den Gewinn des Handelshauses übertrafen, haben den Wert des Unternehmens stetig verringert.

Die Milliardärin führte zuletzt Gespräche, um eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen zu verkaufen. Dazu führte sie unlängst Verhandlungen mit dem Staatsfonds ADQ aus Abu Dhabi. Ein erfolgreicher Deal würde dem Handelshaus eine dringend benötigte Geldspritze geben.

Zusätzlich zu den Problemen der Eigentümerin hatte das Unternehmen in den letzten Jahren Schwierigkeiten mit häufigen Änderungen in der Geschäftsführung und sinkenden Erträgen. Veteran Michael Gelchie wird noch in dieser Woche zum neuen Geschäftsführer ernannt werden. Er wird der siebte CEO, der von Dreyfus in acht Jahren ernannt wurde und ersetzt Ian McIntosh.

Trotz der jüngsten Schwierigkeiten zeigte das erste Halbjahr 2020 eine gewisse Verbesserung für LDC. Der Nettogewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 77 Prozent auf 126 Millionen Dollar - trotz erheblicher Verluste durch den Zusammenbruch von Luckin Coffee. Der Nettoumsatz ging auf 16,3 Milliarden Dollar zurück, da sowohl die Preise als auch die Versandmengen gegenüber dem Vorjahr zurückgingen.

"Die heute gemeldeten Ergebnisse haben LDC in eine starke Position gebracht, um ihre ehrgeizigen Wachstumspläne voranzutreiben", sagte Gelchie.

Die Nettoverschuldung ging Ende Juni von 6,9 Milliarden Dollar Ende 2019 auf 6,7 Milliarden Dollar zurück und reduzierte die bereinigte Leverage Ratio um das 2,8-fache.

Dreyfus ist das D in der gepriesenen „ABCD“ -Gruppe, die die Welt des Handels mit Agrarrohstoffen dominiert. Die anderen sind Archer-Daniels-Midland, Bunge und Cargill.

(Bloomberg/cash)