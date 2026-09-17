Bolt plane den Einsatz von 25'000 vollautonomen ⁠Lucid-Fahrzeugen in europäischen Grossstädten, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Dies ‌sei Teil eines Plans, die ‌autonome Flotte von Bolt bis ​2035 auf 10.000 Fahrzeuge auszubauen. Die Aktien von Lucid stiegen im vorbörslichen US-Handel um 5,5 Prozent.

Die Fahrzeuge sollen auf einer künftigen Mittelklasse-Plattform von Lucid basieren ‌und die «Hyperion»-Architektur für autonomes Fahren des Chipkonzerns Nvidia nutzen. Die Partner wollen gemeinsam eine Plattform entwickeln, die für ​die Automatisierungsstufe vier ausgelegt ist. Damit können ​die Fahrzeuge unter bestimmten Bedingungen ohne ​menschliches Eingreifen fahren. Bolt will die Flotte besitzen und betreiben. ‌Die autonome Sparte des Unternehmens soll die Anforderungen an Fahrzeuge, Software und Sicherheit festlegen und zudem die Infrastruktur ​sowie Partnerschaften ​mit Städten aufbauen.

Der ⁠Markt für Robotaxis in Europa ​ist hart umkämpft. ⁠Die Unternehmen Uber, Verne und Pony.ai hatten im August selbstfahrende ‌Dienste in der kroatischen Hauptstadt Zagreb gestartet. Die Alphabet-Tochter Waymo testet autonome Fahrzeuge in München ‌und plant einen Start in Deutschland ​für Ende 2027.

(Reuters)