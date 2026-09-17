Die Fahrzeuge sollen auf einer künftigen Mittelklasse-Plattform von Lucid basieren ‌und die «Hyperion»-Architektur für autonomes Fahren des Chipkonzerns Nvidia nutzen. Die Partner wollen gemeinsam eine Plattform entwickeln, die für ​die Automatisierungsstufe vier ausgelegt ist. Damit können ​die Fahrzeuge unter bestimmten Bedingungen ohne ​menschliches Eingreifen fahren. Bolt will die Flotte besitzen und betreiben. ‌Die autonome Sparte des Unternehmens soll die Anforderungen an Fahrzeuge, Software und Sicherheit festlegen und zudem die Infrastruktur ​sowie Partnerschaften ​mit Städten aufbauen.