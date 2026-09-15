Mit dem Insolvenzantrag der lettischen airBaltic in dieser Woche hat die Krise ein erstes prominentes Opfer gefordert. Ausgelöst durch den Krieg zwischen den USA und dem ‌Iran sind ⁠die Preise für Kerosin in die Höhe geschossen und belasten die Bilanzen der Fluggesellschaften schwer. Für Analysten ist die ⁠Pleite von airBaltic nur ein Vorbote dessen, was noch kommen könnte.