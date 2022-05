Künftig wird Montana Aerospace stärker über die Segmente und mit zwei Co-CEOs geführt. Der bisherige Firmenchef tritt hingegen zurück.

Entsprechend der neuen Strategie soll der Fokus nun stärker auf den drei Segmenten "Aerospace", "E-Mobility" und "Energy" liegen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Der Schwerpunkt des Wachstums liege nach der Asco-Transaktion auf dem Segment "Aerospace". Dieses wird neu von Kai Arndt geleitet. Er übernimmt per 30. Juni auch einen der Co-CEO-Posten. Arndt ist seit Dezember 2021 als COO in der Gruppe und seit April CEO der Tochter Asco.

Zweiter Co-CEO wird Michael Pistauer. Er übernimmt dieses Amt zusätzlich zu seiner Funktion als Finanzchef und verantwortet künftig die beiden Bereiche "E-Mobility" und "Energy". Neu zum Management-Team hinzu stösst Silvia Buchinger, die künftig die Bereiche Human Resources, Corporate Marketing sowie ESG verantwortet.

Der bisherige CEO Markus Nolte sowie der für spezielle Projekte zuständige Herbert Roth werden derweil Ende Juni von ihren Positionen zurücktreten.

(AWP)