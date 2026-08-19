Ob Lufthansa, British Airways oder Emirates - viele Fluggesellschaften bieten schnelles Internet auf Basis des Starlink-Dienstes von Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX an. Die erdnahen Satelliten gelten ‌in der Branche als Goldstandard. Die Kehrseite der Medaille ist die Abhängigkeit von einem US-Unternehmen mit einem Chef, der so visionär wie unberechenbar ‌ist. Die Ukraine nutzt Starlink im Drohnenkrieg gegen Russland. Musks Hinweis auf X im ​März 2025, die Front der ukrainischen Armee bräche bei einer Abschaltung von Starlink zusammen, machte das Risiko einer solchen Abhängigkeit klar. Er beteuerte kurz darauf aber, das niemals zu tun.