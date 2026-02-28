Israel und ​die USA wollen nach den Worten des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu die «existenzielle Bedrohung durch das iranische Regime» beseitigen. Der Militärschlag, der am Samstag gegen den Iran begann, werde die Bedingungen schaffen, dass das iranische Volk sein «Schicksal in die eigenen Hände nehmen» könne. Man dürfe nicht zulassen, dass der Iran die Atombombe bekomme.