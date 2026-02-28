Der Flugverkehr von und nach Dubai sei am Samstag und Sonntag unterbrochen, sagt ein Sprecher. Die Verbindungen von und nach Tel Aviv, Beirut und dem Oman würden bis zum 7. März gestrichen.
Israel und die USA wollen nach den Worten des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu die «existenzielle Bedrohung durch das iranische Regime» beseitigen. Der Militärschlag, der am Samstag gegen den Iran begann, werde die Bedingungen schaffen, dass das iranische Volk sein «Schicksal in die eigenen Hände nehmen» könne. Man dürfe nicht zulassen, dass der Iran die Atombombe bekomme.
Der Irak schloss zuvor seinen Luftraum. Dies meldet die staatliche Nachrichtenagentur am Samstag unter Berufung auf das Verkehrsministerium.
(Reuters)