Der Flugzeughersteller Airbus will den Streit mit seinem Kunden Qatar Airways um das Passagierflugzeug A350 in Gesprächen beilegen. "Es gibt Fortschritte in dem Sinne, dass wir miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten", sagte Airbus-Chef Guillaume Faury am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters am Rande eines Treffens der Fluggesellschaften in Doha. "Ich denke, wir teilen die Ansicht, dass eine Einigung der bessere Weg wäre - aber solange es keine Einigung gibt, gibt es auch kein Abkommen." Qatar Airways hat Airbus in dem Streit verklagt.

Beide Seiten streiten sich über Schäden an der schützenden Außenhaut der A350. Die katarischen Behörden lassen seitdem mehr als 20 der Maschinen am Boden. Airbus hat Qualitätsmängel bei den Jets mehrerer Airlines eingeräumt, bestreitet aber, dass die Probleme aufgrund von Sicherungssystemen ein Sicherheitsrisiko darstellen.

(Reuters)