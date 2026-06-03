Im abgelaufenen Quartal stiegen ​die Erlöse um 1,8 Prozent auf 4,68 Milliarden Dollar, nachdem sie zuvor 15 Quartale in Folge gefallen waren. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit ‌13 Cent ebenfalls über den prognostizierten drei Cent. Für 2026 rechnet Macy's nun mit einem Nettoumsatz zwischen 21,50 und 21,75 Milliarden Dollar. Zuvor ​hatte der Konzern 21,40 bis 21,65 Milliarden in ​Aussicht gestellt. Der bereinigte Gewinn je ​Aktie soll zwischen 2,00 und 2,20 Dollar liegen. Die Prognose berücksichtige die starken Quartalszahlen ‌sowie ein moderates Umsatzplus für den Rest des Jahres, teilte das Unternehmen mit.