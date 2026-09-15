Klar ist: Auch der hohe Anteil an Neubauten treibt die Preise an der Pfnüselküste nach oben. Denn die Quadratmeterpreise von Neubauten liegen deutlich über jenen von Altbauten. Laut dem Immo-Vermittler haben sie durchschnittlich einen Aufschlag von 5000 Franken pro Quadratmeter. Im Schnitt lagen die Quadratmeterpreise für Neubauten in Kilchberg im zweiten Quartal bei 26'000 Franken, in Thalwil bei 24'500, in Rüschlikon bei 24'000 und in Horgen bei 18'000 Franken.