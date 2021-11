Watchfinder wurde 2018 von Richemont übernommen und ist auf den Kauf, Verkauf und Umtausch von Luxusuhren aus zweiter Hand spezialisiert. Die neuen Partnerschaften seien Teil der internationalen Expansionsstrategie der Plattform, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag.

Richemont geht von einem weiterhin boomenden Markt mit gebrauchten Uhren aus. Laut Experten sei für diesen Markt bis 2025 mit einem jährlichen Wachstum von 8 bis 10 Prozent zu rechnen.

Konkret werden die neuen Verkaufsstellen von Watchfinder in den Luxuswarenhäuser Grieder in Zürich, Rinascente in Mailand und Printemps in Paris eingerichtet. Den Angaben zufolge bietet die 2002 gegründete Plattform 4000 Uhren von über 70 Luxusmarken an, in erster Linie übers Internet, aber auch in Boutiquen und eigenen Showrooms.

(AWP)