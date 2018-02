Die zur Gruppe gehörende RLG Italia Holding S.p.A. habe bei der nationalen Börsenaufsichtsbehörde Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) die entsprechende Offerte eingereicht, teilte Richemont am Montagabend mit.

Das erklärte Ziel von Richemont ist es, Yoox Net-A-Porter ganz zu übernehmen. Aktuell ist man im Besitz von 49 Prozent. Richemont will so den in der Welt der Luxusuhren und des Schmucks immer wichtiger werdenden Online-Verkaufskanal für die eigenen "Maisons" stärken, wie es anlässlich der Kaufankündigung im Januar hiess. YNAP selber gab für die Transaktion "grünes Licht".

Dabei bietet die Gruppe für die ausstehenden Yoox-Net-A-Porter-Titel einen Preis von 38 EUR je Stammaktie, womit sich der Gesamtumfang der Transaktion auf rund 2,6 Mrd EUR errechnet. Heute kostet ein Titel 37,69 EUR, im Vorfeld der Ankündigung lag der Kurs bei 30,26 EUR.

(AWP)