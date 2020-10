Laut einem internen Memo aus der letzten Woche werden ihm sieben Bankmanager aus verschiedenen Sektoren angehören, die ihren jeweiligen Bereichen vorstehen oder Vize-Chefs sind.

Die hochrangige Betreuung von Kunden hoher Priorität soll Vertrauen schaffen und im M&A-Bereich so helfen, Erträge und Marktanteile zu steigern. Das Bloomberg News vorliegende Memo wurde von Kapitalmarktchef David Miller und dem Chef der neuen Gruppe, David Wah, unterzeichnet. Ein Credit-Suisse-Sprecher bestätigte den Inhalt des Memos.

Die Gruppe umfasst: Osmar Abib, Vorsitzender des Bereichs globale EnergieAndrew Conway, stellvertretender Vorsitzender des Global Consumer Investment Banking. Jon Levin, Leiter Einzelhandel auf dem amerikanischen Kontinent. Giuseppe Monarchi, globaler Co-Leiter für Medien und Telekommunikation und Leiter von TMT in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Ernie Ruehl, stellvertretender Vorsitzender der Technologiegruppe. Spyros Svoronos, Leiter Industrie auf dem amerikanischen Kontintent und globaler Leiter Chemie. Gerry Lodge, stellvertretender Vorsitzender für Kapitalmärkte und Beratung.

Die Banker werden weiterhin in ihre Branchenteams involviert sein, nun aber an Wah berichten. Lodge allerdings berichtet an Miller. Credit Suisse will die Gruppe weiter aufstocken, wobei laut dem Memo sowohl Personal von außen als auch aus der Bank ins Auge gefasst wird.

(Bloomberg)