Sollte die ‌Partei die ⁠Kontrolle über eine oder beide Kammern des Kongresses erlangen, würde sie die Mittel erhalten, um die Finanz- und Kryptobranche sowie die Anbieter von Prognosemärkten ins ⁠Visier zu nehmen. Dazu gehört unter anderem die Befugnis, Behördenleiter und Firmenchefs zu Anhörungen vorzuladen. Umfragen deuten darauf hin, dass die Demokraten gute Chancen haben, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu ‌gewinnen, und auch bei der Senatswahl gute Aussichten haben.