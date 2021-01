Gegen Mittwochmittag (18.00 Uhr MEZ) sollen er und seine designierte Vizepräsidentin Kamala Harris im Freien auf den Stufen des Kapitols in Washington den Amtseid ablegen. Anschließend will der 78-Jährige eine Rede halten. Es wird erwartet, dass er den Kampf gegen die Corona-Pandemie und die Versöhnung einer tief gespalteten Gesellschaft in den Mittelpunkt rückt. Die Nationalhymne soll Pop-Star Lady Gaga singen. Bidens Vorgänger, der Republikaner Donald Trump, will an den Feierlichkeiten mit dem Motto "Vereintes Amerika" ("America United") nicht teilnehmen.

Wegen der Corona-Pandemie fällt die Zeremonie, die auch im deutschen Fernsehen live übertragen wird, deutlich reduzierter aus als bei früheren Vereidigungen. Normalerweise strömen Hunderttausende zum Parlamentsgebäude, um die Amtseinführung eines neuen Präsidenten aus der Nähe mitzuerleben. Diesmal haben die Behörden jedoch zur Vorbeugung gegen eine Virus-Infektion dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Aus Sorge vor möglichen Angriffen wurden zudem die Sicherheitsvorkehrungen drastisch verschärft, nachdem am 6. Januar wütende Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt hatten. Allein in der Hauptstadt sind 25.000 Nationalgardisten im Einsatz. Aber auch in anderen US-Städten wurden Vorkehrungen gegen drohende Ausschreitungen getroffen.

(Reuters)