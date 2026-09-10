Unter Konzernchef Tony Spring setzt Macy's ‌verstärkt auf den Premiumbereich mit Bekleidung, Handtaschen, ‌Parfüms und Hautpflegeprodukten. Das ​Wachstum in den Macy's-Filialen, die eine breitere Kundschaft ansprechen sollen, hinkt dagegen hinterher. Spring setzt mit seiner Strategie «Bold New Chapter» auch auf profitablere Produkte ohne Rabatte. Zudem ‌werden unrentable Filialen geschlossen.