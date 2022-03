Der 11-prozentige Anstieg der US-Aktien in den letzten zwei Wochen weist die Merkmale einer Bärenmarktrally auf, die zu tieferen Verlusten führen könnte. Das ist die Schlussfolgerung der Analysten der Bank of America. Sie machen klare Warnzeichen aus in einem Markt, der "trotz deutlich schwächerer Fundamentaldaten" gestiegen ist. Hinzu komme eine Federal Reserve, die gewillt sei, die Zinsen in diesem Jahr stark anzuheben, um die anhaltende Inflation zu bekämpfen.

Die Strategen weisen darauf hin, dass der Ausverkauf, der den S&P 500 um 12 Prozent von seinem Rekordstand im Januar zurückgeworfen hatte, noch nicht vorbei sei. Starke Erholungen seien typisch für die Volatilität in Bärenmärkten, wobei einige der grössten in der Geschichte während der Dotcom-Krise und der globalen Finanzkrise aufgetreten seien.

Mit der inversen Zinskurve gab am Dienstag eine vielbeachtete Kennzahl für den Treasury-Markt am Dienstag ein Warnzeichen für eine bevorstehende Rezession ab. Die verstärkte damit die Sorge, dass eine restriktive Fed die Wirtschaft schädigen könnte. "Das sich verschlechternde makroökonomische Umfeld und die marktfeindliche Fed machen anhaltende Gewinne an den US-Aktienmärkten unwahrscheinlich", schreiben Strategen wie Gonzalo Asis und Riddhi Prasad. Es ist unwahrscheinlich, dass die Fed dem Markt zu Hilfe kommt, und die Zentralbank begrüsst sogar eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen, um ihren Kampf gegen die Inflation zu unterstützen. "In der Praxis bedeutet dies weniger Risk-on-Aktivitäten."

Grafik: Bloomberg

Im Moment hören die Anleger noch nicht auf die Warnungen. Der S&P 500 legte am Dienstag um 1,2 Prozent zu und verzeichnete damit den neunten Anstieg in 11 Sitzungen, obwohl die Rendite zweijähriger Staatsanleihen zum ersten Mal seit 2019 über den 10-jährigen Satz stieg.

Allerdings sind 10-Tage-Zuwächse in Bärenmärkten üblich. In 11 Bärenmärkten seit 1927 gab es vier, die die 10-Tages-Rally von 10 Prozent bis Montag übertrafen, schreiben die BofA-Strategen.

Es ist nicht schwer, Gründe zu finden, um vorsichtig zu sein. Der Krieg in der Ukraine hält die Rohstoffmärkte nach wie vor in Aufruhr, wobei Düngemittel das jüngste Produkt sind, dessen Preis in die Höhe geschossen ist. Die Ölpreise sind nach wie vor hoch und verstärken den Inflationsdruck, den die US-Notenbank Fed eindämmen will, auch wenn dies der Nachfrage schadet.

Grafik: Bloomberg

Die Bullen argumentieren, dass die Unternehmen trotz der von der Fed angestrebten Wachstumsverlangsamung immer noch in der Lage sein werden, Gewinnsteigerungen zu erzielen, die ihre Bewertungen rechtfertigen. Vor allem die amerikanischen Unternehmen sind von den Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland am wenigsten betroffen, während die Anleihen weltweit im freien Fall sind.

Die Strategen der BofA argumentieren, dass nur eine schwächere Inflation in der Lage wäre, die jüngsten Kursgewinne auszubauen - etwas, das die Ökonomen der Bank allerdings nicht erwarten. Sie warnen auch davor, dass ein Nachlassen der Spannungen in Osteuropa zwar eine Bedrohung für das Wachstum beseitigen würde, der Fed aber auch Spielraum für eine schnellere Zinserhöhung geben würde.

Auf den Zinsmärkten gibt es deutlich mehr Anzeichen für Spannungen. Der Anstieg der Volatilität an den Zinsmärkten in den letzten zehn Tagen (gemessen am MOVE-Index) im Verhältnis zur sinkenden Volatilität an den Aktienmärkten (gemessen am VIX) ist laut BofA der grösste seit 2009 und einer der grössten überhaupt. Nach der Episode von 2009 fiel der S&P 500 in den folgenden sechs Wochen um 7 Prozent.

Grafik: Bloomberg

Aktien verzeichneten zu Beginn des Jahres einen starken Rücksetzer, und Anleger fragen sich nun, ob der Markt in einem Bärenmarkt steckt. "Wir glauben das", sagte Katerina Simonetti, Senior Vice President bei Morgan Stanley Private Wealth Management, in einem Interview mit Bloomberg Radio.

"Wir glauben, dass es sich tatsächlich um einen Bärenmarkt handelt, wir befinden uns schon seit geraumer Zeit in einem Bärenmarkt", sagte sie. Ihr Team war zu Beginn des Jahres besorgt über die Bewertungen, die Straffung der Fed, die Inflation und die Verlangsamung des Wachstums, und der Krieg in der Ukraine hat viele dieser Sorgen noch verstärkt. "Das soll nicht heissen, dass es in diesem Markt keine Chancen gibt. Die gibt es durchaus, und die Anleger sollten in der Lage sein, sie zu nutzen", so Simonetti. "Aber es handelt sich um Bärenmarktrallys, und als solche müssen sie auch gesehen werden."

(Bloomberg/cash)