Mohamed El-Erian prangert die voreilige Garantie von Fed-Chef Jerome Powell an, dass Preiserhöhungen nur kurzfristig seien. "Die Charakterisierung der Inflation als vorübergehend war wahrscheinlich die schlechteste Inflationsprognose in der Geschichte der Federal Reserve", sagte El-Erian in der CBS-Sendung "Face the Nation" am Sonntag. Dieser werde die Wahrscheinlichkeit von politischen Fehlern massiv erhöhen, fügte er hinzu.

"Daher muss die Fed ab dieser Woche schnell die Kontrolle über das Inflations-Narrativ zurückgewinnen und ihre eigene Glaubwürdigkeit wiederherstellen", so El-Erian. Andernfalls werde sie zu einem Katalysator höherer Inflationserwartungen, die sich selbst verstärkten.

El-Erian hat wiederholt darauf hingewiesen, dass die Fed die Inflationsrisiken unterschätze. Die Erholung der US-Wirtschaft von dem Pandemieschock des letzten Jahres habe den Preisanstieg bei Energie, Lebensmitteln und Konsumgütern massiv beschleunigt.

Rezessionsgefahren durch Fed-Kurs

Der heutige Allianz-Marktexperte sagt, dass die Fed das Inflationsproblem immer noch in den Griff bekommen könne, wenn sie jetzt ehrlich zu ihren früheren Fehlern stünde. Er forderte die politischen Entscheidungsträger erneut dazu auf, "den Fuss vom Gaspedal zu nehmen", indem sie die "Liquiditätszufuhr reduzieren und die Unterstützung für den Immobilienmarkt verringern". Andernfalls könnten sie in ein paar Monaten dazu gezwungen sein, kräftig auf die Bremse treten zu müssen, was die Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte, so El-Erian.

Die Fed hatte während der Pandemie jeden Monat Staatsanleihen im Wert von 80 Milliarden Dollar und hypothekenbesicherte Wertpapiere im Wert von 40 Milliarden Dollar gekauft. Dies, um die Wirtschaftstätigkeit anzukurbeln, die durch die anfängliche Sperre und die anschliessende ungleichmässige Erholung unterdrückt worden war. Sie kündigte aber im November an, diese Summe um 15 Milliarden Dollar pro Monat zu reduzieren.

Baldige Anhebung der Zinssätze?

Ökonomen sehen in dem Inflationsbericht der letzten Woche, der den schnellsten Anstieg der Lebenshaltungskosten seit fast 40 Jahren zeigte, ein weiteres Indiz dafür, dass die Zentralbank auf ihrer Sitzung in dieser Woche eine Beschleunigung dieses Tempos ankündigen und damit die Voraussetzungen für eine baldige Anhebung der Zinssätze von nahe Null schaffen wird.

El-Erian sagt, er glaube nicht, dass die USA den Höhepunkt der Inflation überschritten haben und dass das Tempo des Konsumentenpreisanstiegs noch einige Monate lang in der Nähe des derzeitigen Niveaus bleiben werde.

(Bloomberg/cash)