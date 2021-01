Der Exchange Traded Fund (ETF) "U.S. Fallen Angels USD Bond" von der Blackrock-Marke iShares hat innerhalb der vergangenen Woche Zuflüsse von 478 Millionen Dollar verzeichnet. Diese Woche sind 93 Millionen dazugekommen. Der Fonds enthält jetzt über eine Milliarde Dollar Anlegergeld.

Der ETF basiert auf Anleihen amerikanischer Unternehmen, die den Status "Investment Grade" verloren haben. Mit anderen Worten: Junk, also keine kreditwürdigen Schuldner. Der ETF verwendet wörtlich den Begriff "Fallen Angels" und das Tickerkürzel "FALN". Dies bezeichnet an der Börse Investments, die de facto in Ungnade gefallen sind. Solche "gefallene Engel" werden oft automatisch verkauft, wenn sie unter die Marke für Investitionswürdigkeit sinken.

Fed-Anleihenkäufe stützen

Die Forschungdurchbrüche bei Impfstoffen im November haben bereits bei Aktien für einen Zustrom von Geld in klein- und mittelgross kaptialisierte US-Unternehmen geführt. Die sehr positiven Erwartungen Aktienkursgewinne bei solchen Unternehmen haben nun im grossen Stil den Anleihenmarkt erfasst.

Der Fallen-Angel-ETF hat, wie so vieles, allerdings auch Unterstützung durch die Notenbankpoltik bekommen. Seit der Ankündigung der US-Notenbank Fed von Ende März, dass sie Unternehmensanleihen kaufe, hat der ETF im Kurs 50 Prozent zugelegt.

Verstärkend wirken wirtschafts- und finanzpolitische Massnahmen zur Verhinderung einer Deflation: "Anleger wetten darauf, dass das Wiederhochfahren der Weltwirtschaft zu einer Reduktion der Kreditaufschläge und so einem Hochstufen der Kreditwürdigkeit führen wird", sagt Sameer Samana, Marktstratege beim Wells Fargo Investment Institute.

«Kaufen sie alles mit Covid-Rabatt»

Die Pandemie hat sich auf die Kreditwürdigkeit von US-Firmen heftig ausgewirkt. In den USA wurde 2020 bei doppelt so vielen Unternehmen die Bonität heruntergestuft als 2019. Aber obwohl sich die Märkte sich seit März 2020 erholen, suchen die Märkte immer noch nach Investitionen, bei denen sie Erholungspotential sehen.

Wie fiebrig der Markt diesbezüglich geworden ist, verdeutlicht eine Aussage von Peter Tchir von der amerikanischen Anlagegesellschaft Academy Securities, die von ehemaligen Angehörigen des US-Militärs geleitet wird: "Kaufen Sie einfach alles, was noch einen Covid-Rabatt eingebaut hat - dieser wird mit der Zeit aufgeholt werden."

Der grösste Posten im Fallen-Angel-ETF ist eine Anleihe der Kreuzfahrgesellschaft Carnival Cruises, die von Standard & Poor's (S&P) im Juni abgestuft wurde. Für die amerikanisch-britische Schifffahrtslinie sind die Aussichten gemäss S&P für das ganze Jahr 2021 schlecht.

(Bloomberg/cash)