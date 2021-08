Anleihen mit Bewertungen von CCC und darunter bescheren Jahresrenditen von 16,3 Prozent und gehören damit laut Bank of America zu den Performance-Spitzenreitern 2021. Dies kommt Fonds entgegen, die auf der Suche nach Rendite die Bonitätsleiter hinabgestiegen sind. Vergangenes Jahr zeigten solche Ramschpapiere noch eine mittlere Rendite von 11,7 Prozent.

Die europäischen Kreditmärkte kämen bislang noch relativ unbeschadet davon, konstatiert Barnaby Martin, Kreditstratege der Bank of America. "Warnzeichen blitzen allerdings überall an den Märkten auf." Die Zahlungsausfälle bei bonitätsschwachen europäischen Unternehmen liegen seit März unter 2 Prozent. Hintergrund sind die staatliche Unterstützungsmassnahmen, mit denen die Corona-Belastungen für die Wirtschaft in Grenzen gehalten wurden.

