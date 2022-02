Engpässe wie derzeit wurden am Rohstoffmarkt während seines gesamten Berufslebens noch nie eingepreist, sagt der Chef der Rohstoffanalyse bei Goldman, Jeff Currie. "Ich mache das seit 30 Jahren und habe noch nie solche Märkte gesehen", sagte Currie im Interview mit Bloomberg TV. "Das ist eine Krise. Uns geht alles aus, Öl, Gas, Kohle, Kupfer, Aluminium, alles, wir haben nichts mehr."

Die Futures-Kurven an mehreren Märkten zeigen eine Super- Backwardation: Händler zahlen für die sofortige Lieferung hohe Prämien. Diese Preisstruktur gilt als Zeichen für eine ausgeprägte Unterversorgung mit Rohstoffen. Der Bloomberg Commodity Spot Index, der die Preise von 23 Energie-, Metall- und Getreidefutures abbildet, hat in diesem Jahr einen Rekordwert erreicht. Die Ölpreise sind so hoch wie seit 2014 nicht mehr.

Quelle: Bloomberg

Alle sechs der wichtigsten Industriemetalle, die an der London Metal Exchange gehandelt werden, sind Ende letzten Jahres in die Backwardation geraten. Das gab es zuletzt 2007. Diesel-Futures befinden sich laut Bloomberg-Daten in ihrer stärksten Backwardation seit 2008, Verfallstage ausgenommen.

