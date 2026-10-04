Bei den 54 im Jahr 2025 neu besetzten Posten im erweiterten SMI hielten die Schweizer Konzerne an traditionellen Mustern fest. Mehr als die Hälfte der Ernannten bringt CEO-Erfahrung mit, knapp drei Viertel sitzen schon lange in anderen Boards. Zudem sind Schweizer Verwaltungsräte mit einem Durchschnittsalter von 60 Jahren – nur sechs Prozent der neu Ernannten sind jünger als 50 Jahre – im europäischen Vergleich vergleichsweise alt. Mit einem Frauenanteil von einem Drittel bleibt die Schweiz erneut hinter Ländern wie Frankreich, Grossbritannien oder Italien zurück.