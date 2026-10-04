Europas Wirtschaft verharrt bei knapp einem Prozent Wachstum. Geopolitische Spannungen und der Druck durch KI belasten die Unternehmen. Viele Aufsichtsgremien sind aber für diese Herausforderungen nicht ideal besetzt. Laut dem «Board Monitor Europe 2026» des Personalvermittlers Heidrick & Struggles, der Ende September erscheint, berichtet die Hälfte der befragten CEOs und Verwaltungsräte von einer Lücke zwischen künftig benötigten Fähigkeiten und aktuellen Stärken.
Bei den 54 im Jahr 2025 neu besetzten Posten im erweiterten SMI hielten die Schweizer Konzerne an traditionellen Mustern fest. Mehr als die Hälfte der Ernannten bringt CEO-Erfahrung mit, knapp drei Viertel sitzen schon lange in anderen Boards. Zudem sind Schweizer Verwaltungsräte mit einem Durchschnittsalter von 60 Jahren – nur sechs Prozent der neu Ernannten sind jünger als 50 Jahre – im europäischen Vergleich vergleichsweise alt. Mit einem Frauenanteil von einem Drittel bleibt die Schweiz erneut hinter Ländern wie Frankreich, Grossbritannien oder Italien zurück.
Führungspersönlichkeiten aus dem Ausland
Ein Klassiker ist die Rekrutierung erprobter Führungspersönlichkeiten aus dem Ausland. Ben van Beurden, langjähriger CEO des Erdölkonzerns Shell, amtiert seit Oktober 2025 als VR-Präsident von Clariant. Noel Quinn, Banken-Urgestein und ehemals Chef von HSBC, leitet seit April vergangenen Jahres den Verwaltungsrat von Julius Bär. Auch Claudia Nemat, Telekom-Vorständin sowie Aufsichtsrätin bei Daimler Truck und der Deutschen Börse, sitzt seit April 2025 im Verwaltungsrat von ABB.
Hoch im Kurs bleiben auch bekannte Schweizer Top Shots. Urs Riedener, seit 2023 Präsident bei Emmi sowie Verwaltungsrat bei Sandoz, leitet seit April 2025 bei SIG den Vergütungsausschuss im Verwaltungsrat. Thomas Jordan, als langjähriger Präsident der Nationalbank eines der bekanntesten Gesichter in der Schweizer Wirtschaft, wirkt seit April 2025 im Aufsichtsgremium der Zurich und sitzt seit April 2026 im Nestlé-VR.
Dabei würden sich laut der neuen Studie weniger traditionelle Besetzungen der Aufsichtsgremien auszahlen. Nur 42 Prozent der europäischen Konzerne stimmen Strategie, Führung und Nachfolge aufeinander ab. Wo dies gelingt, übertrafen 35 Prozent der Unternehmen im letzten Jahr ihre Finanzziele, gegenüber 24 Prozent der übrigen Firmen.