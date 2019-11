Nach nur einem halben Jahr Amtszeit die Ankündigung des Abtritts:: Marc Funk gibt seinen CEO-Posten bei Lonza ab und verlässt das Unternehmen per Januar 2020. "Persönliche Gründe" seien dafür ausschlaggebend, teilt Lonza am Dienstagmorgen in einem knapp gehaltenen Communiqué mit.

Verwaltungsratspräsident Albert Baehny wird den CEO-Posten interimistisch übernehmen, bis ein Nachfolger von Funk gefunden ist, heisst es weiter. Aus Gründen der "Good Governance" sei deshalb Christoph Mäder vom Verwaltungsrat zum Independent Director ernannt worden.

Seit Amtsantritt von Funk im März 2019 hat die Aktie von Lonza rund 20 Prozent zugelegt. Die Aktien stehen nahe einem Allzeithoch. Die im Juli veröffentlichten Halbjahreszahlen wurden als positiver Schritt in Richtung der 2022-Ziele gewertet.

Marc Funk, studierter jursit aus Genf, wurde Ende Januar 2019 als neuer CEO von Lonza angekündigt. Damals kündigte CEO Richard Ridinger, der die Geschicke des Pharmazulieferers und Feinchemikalienherstellers während sieben Jahren erfolgreich geleitet hatte, überraschend seinen Rücktritt an.

Funk war zuvor Chef der Lonza-Division Pharma & Biotech, die er seit 2014 geführt hatte und diese nach einer Restrukturierung zu starkem Wachstum und einer sehr hohen Profitabilität gebracht hatte.