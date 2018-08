Das hatte man sich zumindest in Analystenkreisen anders vorgestellt: Der Industriekonzern Dätwyler steigert den operativen Gewinn (EBIT) in der ersten Jahreshälfte zwar prozentual zweistellig, verfehlt mit 90,7 Millionen Franken die bei rund 99 Millionen Franken liegenden Markterwartungen allerdings deutlich.

Dennoch hält das Unternehmen an den bisherigen Jahresvorgaben fest. Angestrebt wird eine operative Marge zwischen 12 und 15 Prozent bei einem Umsatz von 1,35 bis 1,4 Milliarden Franken.

Sehr ambitioniert scheinen diese Ziele nicht, lag die operative Marge in den ersten sechs Monaten den verfehlten Markterwartungen zum Trotz mit 13 Prozent innerhalb der vorgegebenen Bandbreite.

Nachdem die Dätwyler-Aktie in den vergangenen fünf Tagen um rund 10 Prozent zulegen konnte, verliert sie am Freitag im vorbörslichen Handel von Julius Bär 2,1 Prozent auf einen Mittelkurs von 193,50 Franken.

Kaufempfehlungen für die Aktie bestätigt

Der Bank Vontobel stossen beim vorliegenden Zahlenkranz gleich zwei Dinge sauer auf. Zum einen verfehlte das organische Umsatzwachstum mit 3,4 Prozent die bankeigenen Schätzungen von 5,4 Prozent und zum anderen verläuft der Turnaround beim Sorgenkind Distrelec schleppender als gedacht. Rückblickend hatte sich die Zürcher Bank auch vom Bereich TechCo deutlichere Margenverbesserungen erhofft.

In der Hoffnung auf eine bessere zweite Jahreshälfte hält die Bank Vontobel allerdings dennoch an der Kaufempfehlung fest. Das Kursziel lautet 225 Franken, wird eventuell jedoch mit dem Rotstift überarbeitet.

Bei der Zürcher Kantonalbank wird die Margenenttäuschung hingegen heruntergespielt. Dätwyler sei in der ersten Jahreshälfte insgesamt etwas stärker als erwartet gewachsen. Operativ habe sich jedoch insbesondere die Sortimentsbereinigung bei Nedis (Business-to-Consumer) einen stärkeren Anstieg des Resultats des Bereichs TechCo als hemmend erwiesen, so heisst es in einem Kommentar. Gefallen findet man hingegen an der Geschäftsentwicklung in den Bereichen Technical Components und Sealing Solutions. Das Anlageurteil lautet deshalb wie bis anhin "Übergewichten".