Eine grosse Beteiligung von Mobius’ Firma Mobius Capital Partners in Indien ist das Unternehmen APL Apollo Tubes, das Rohre für den Baubereich herstellt. “Der Bau boomt in Indien. Man reist umher und sieht, wie Strassen, Brücken und Tunnel gebaut werden”, so Mobius. Er hält fest, dass er sein Aktien-Engagement in Indien um 25 bis 50 Prozent erhöhen wird.