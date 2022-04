Der Nennwert je Aktie soll auf 1,00 Franken herabgesetzt und damit das Aktienkapital auf 14,869 Millionen Franken reduziert werden, teilt der Messebetreiber am Freitag mit. Damit will das Unternehmen mehr Flexibilität bezüglich der geplanten Kapitalerhöhung schaffen. Der Betrag von 133,824 Millionen Franken, um den das Aktienkapital verringert wird, soll in die Kapitaleinlagereserven umgebucht werden. Dies sei eine rein technische Massnahme, heisst es weiter. Die gesamte Eigenkapitalbasis und die Anzahl der aktuell ausgegebenen Aktien bleibe unverändert.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung zudem vor, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats und des Verwaltungsratspräsidenten für ein weiteres Geschäftsjahr wieder zu wählen. Er beantragt im Weiteren verschiedene Anpassungen der Statuten, um für das Management ein neues Vergütungsmodell mit einer leistungsabhängigen Aktienzuteilung einführen zu können.

(AWP)