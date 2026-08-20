Wichtigster Abnehmer deutscher Waren blieben die USA. Allerdings sanken die ​Ausfuhren dorthin in den ersten sechs Monaten um 6,1 Prozent ​auf 73,1 Milliarden Euro. US-Präsident Donald Trump hatte die Europäische Union und damit auch Deutschland mit hohen Importzöllen überzogen. Dagegen ‌stiegen die deutschen Exporte nach Frankreich um 7,6 Prozent auf 63,2 Milliarden Euro, die in die Niederlande um 9,0 Prozent auf 60,5 Milliarden Euro. Beide Nachbarländer belegen in der Rangfolge der wichtigsten Zielländer Platz ​zwei und ​drei hinter den USA.