Burry deutet seine Vermutung an, China könnte 2023 Taiwan angreifen. Der Ukraine-Krieg wiederum könnte "möglicherweise" über Litauen in die Europäische Union - und das Gebiet der Nato, was Burry nicht explizit erwähnt - übergreifen.

In seiner auf Twitter veröffentlichten Wortmeldung erklärt der Chef des Vermögensverwalters Scion Asset Management auch, neben Arbeitskräftemangel sei auch ein Wandel der globalen Lieferkette zu erwarten, wobei er zu einem Bloomberg-Artikel über einen Boom beim Bau neuer Fabriken in den USA verlinkte.

Angesichts dieser Entwicklung, so Burry, sei mit einer Erhöhung der langfristigen Basisinflation zu rechnen.

Burry, dessen Wette gegen den Immobilienmarkt vor der Finanzkrise 2008 in Michael Lewis’ Buch "The Big Short" verewigt wurde, hat die Angewohnheit, seine Posts später zu löschen. Andere Twitterer publizieren aber manchmal Screenshots.

Im Mai warnte Burry in einem Tweet vor einem Finanzcrash wie 2008. Vor wenigen Tagen schrieb er auch, dass der Markteinbruch bei Aktien "erst zur Hälfte" durchlaufen sei.

(Bloomberg/cash)