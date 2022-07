Mit einer Reihe von Tweets bezog sich der bekannte Ökonom und Nobelpreisträger Paul Krugman zu den momentanen Inflationserwartungen. Er stellt sich gegen aktuelle Einschätzungen, dass die momentanen Inflationserwartungen ausser Kontrolle geraten seien.

Mit diesem Eintrag bezog er sich auf den momentanem Stand der 5-Jahres-Inflationserwartungen der amerikanischen Zentralbank von St. Louis. Bei diesen wird anhand von Schatzwechsel-Angaben eruiert, wie hoch die Inflationsrate in den nächsten fünf Jahren von Marktteilnehmern eingeschätzt wird. Im März stand dieser Wert noch bei 3,34 Prozent. Am 6. Juli lag die Marke jedoch bereits bei nur noch 2,48 Prozent. Damit erreichte sie den tiefsten Stand seit August des letzten Jahres.

Bereits Ende Mai trat Krugman Warnungen von Bill Ackman entgegen, dass sowohl die Inflation, als auch die Inflationserwartungen, ausser Kontrolle geraten seien.

This was just 6 weeks ago. Even then the data didn't support these claims. But not sure people realize how dramatically the runaway inflation narrative has now collapsed 1/ https://t.co/d03L2RODi6

— Paul Krugman (@paulkrugman) July 6, 2022