In den ersten Februartagen 2020 die grosse Aufregung: Der SMI knackt erstmals die Grenze von 11'000 Punkten. Doch zu diesem Zeitpunkt ist das Coronavirus schon auf dem Weg. Als die Pandemie im Lauf des Monats Norditalien erfasst, stürzen die Märkte ab, nachdem der SMI ein Rekordhoch bei 11‘270 Punkten erreicht hat.

Seit dem Tiefpunkt im März steigen die Kurse wieder. Aus heutiger Sicht fehlen noch rund 8 Prozent zum Rekordstand.

Will der SMI dorthin aufschliessen oder diesen Wert noch übertreffen, müssen die Schweizer Unternehmen vor allem bei den Gewinnen überzeugen. Weil der SMI defensiv ausgerichtet ist, könnte die Luft nach oben in den nächsten Monaten aber auch begrenzt sein - dann, wenn der Markt zyklische Titel und Technologie weiter bevorzugt. Externe Faktoren wie Probleme bei der Pandemiebekämpfung mittels Impfstoffen können die Börsen aber auch wieder unter Druck bringen.

Aktienszenarien für 2021 sind also unterschiedlich. In der Umfrage können Sie anklicken, was Ihre Erwartung ist. Los geht’s!