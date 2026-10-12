CFRA hat das Kursziel zwar auf 820 Franken erhöht – das liegt allerdings bereits unter dem aktuellen Kurs. Die Bank verweist auf die historisch hohe Bewertung, die weiteres Aufwärtspotenzial begrenze. Noch skeptischer ist Berenberg: Die hohen Margen seien vor allem auf Lieferengpässe und gestiegene Polyamid-Caprolactam-Spreads zurückzuführen, die Profitabilität bewege sich nahe ihrem Höhepunkt.

Das Analysten-Voting fällt entsprechend zurückhaltend aus: Von neun Expertinnen und Experten empfehlen lediglich zwei zum Kauf. Sechs raten zum Halten, eine Stimme zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel für die nächsten zwölf Monate liegt bei rund 738 Franken - und damit gut 15 Prozent unter dem aktuellen Kurs.