Im zweiten Quartal stieg der Umsatz vor allem dank einer starken Nachfrage nach ‌Rechenzentrums-Chips um 37 Prozent auf 2,74 Milliarden Dollar und übertraf damit ebenfalls die Prognosen. Die hochgesteckten Ziele der ​Anleger verfehlte das Unternehmen jedoch: Die Aktie ​fiel nachbörslich um fast ​drei Prozent. Die Papiere hatten sich im Jahresverlauf im Zuge ‌des KI-Booms nahezu verdreifacht.