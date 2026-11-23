VDMA sieht positive Aussichten

Im Maschinenbau hat vor allem das US-Geschäft im Jahresverlauf stark um 8 Prozent angezogen, wie der VDMA berichtet. Im dritten Quartal waren es sogar 26 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, damals herrschte grosse Verunsicherung wegen der US-Zölle. Gegenläufig entwickelten sich die Geschäfte mit Abnehmern in China, die in den ersten neun Monaten um 12 Prozent einbrachen. In Staaten der Europäischen Union exportierten die Unternehmen 0,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.