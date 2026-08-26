Die Entwicklung spiegelt sich in der Statistik ​wider: Im ersten Quartal 2026 waren mehr als eine ​Million der 16- bis 24-Jährigen weder ​in Ausbildung noch in einem Arbeitsverhältnis. Das ist der höchste Stand seit Ende 2013. ‌Neue offizielle Zahlen zu dieser Gruppe werden am Donnerstag erwartet. Insgesamt fiel die Zahl der offenen Stellen in Grossbritannien in den drei Monaten bis ​Juli ​auf 707'000 und damit ⁠auf den niedrigsten Stand seit dem Frühjahr 2021. ​Dem Jobportal Adzuna ⁠zufolge brach die Zahl der ausgeschriebenen Stellen für Hochschulabsolventen im Juli im ‌Jahresvergleich um 49 Prozent ein.