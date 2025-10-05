Im dritten Quartal verzeichnete die Schweizerische Nationalbank (SNB) auf ihre Goldbestände wahrscheinlich einen Bewertungsgewinn von rund 15 Milliarden Franken. Das wird wohl der bislang grösste Gewinn dieser Art im Jahr 2025, so Karsten Junius, Chefökonom der Bank J Safra Sarasin.
Dieser Einfluss des steigenden Goldpreises würde den Gesamtverlust der Zentralbank im ersten Halbjahr, als der Dollarverfall ihr Devisenportfolio belastete, fast genau ausgleichen. «Jeder Gewinn aus dem Aktienportfolio der SNB käme noch dazu», sagte Junius in einem Interview. «Da sich US-Aktien gut entwickelten, wird die SNB ihren Verlust nach neun Monaten sehr wahrscheinlich in einen Gewinn umwandeln können.»
Junius ist zuversichtlich, dass die Leistung der Zentralbank im Gesamtjahr stark genug sein wird, um eine Ausschüttung an den Staat und die Kantone zu ermöglichen. Das Thema ist politisch brisant, da Finanzministerin Karin Keller-Sutter auf Kürzungen im Bundeshaushalt drängt. Die Wähler haben sich zudem kürzlich für eine Senkung der Grundsteuern ausgesprochen, was zu weiteren Defiziten in der Staatskasse führt.
Die SNB hat erst kürzlich ihre Ausschüttungen wieder aufgenommen, nachdem sie 2024 wieder einen Gewinn erwirtschaftet und drei Milliarden Franken an Eidgenossenschaft und die Kantone ausgezahlt hat. Aufgrund früherer Verluste waren Ausschüttungen für die beiden Vorjahre nicht möglich.
Junius geht davon aus, dass der Goldbarreneffekt die Gewinne weiterhin stützen wird. Die SNB veröffentlicht ihren Zwischenbericht für das dritte Quartal in der regel Ende Oktober.
(Bloomberg/cash)