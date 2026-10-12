Deutlich entspannt hat ‌sich die Lage dagegen in der Metallerzeugung und -bearbeitung: Hier sank der Anteil von 21,1 auf 14,2 Prozent. Bei den Herstellern ‌elektrischer Ausrüstungen ging er leicht von 29,5 auf 27,4 ​Prozent zurück, blieb damit aber auf hohem Niveau. In der Automobilindustrie blieb die Versorgungslage mit 8,9 Prozent nahezu unverändert.