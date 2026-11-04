Der Umsatz in den USA ging im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis um 0,2 Prozent zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch in Chicago mitteilte. Das Minus fiel damit aber nicht ganz so deutlich aus wie von Analysten befürchtet. McDonald's hatte vorab bereits leicht negative Resultate in Aussicht gestellt. Die US-Kunden gaben im Schnitt zwar etwas mehr pro Mahlzeit aus, allerdings gingen die Besucherzahlen zurück. Die McDonald's-Aktie legte vorbörslich knapp zwei Prozent zu.