Die MCH Messe Schweiz hat ihre Beteiligung von 25,1 Prozent an der Kölner "art.fair International" zu gleichen Teilen an die Angus Montgomery (HK) Ltd und die TFI Ltd verkauft. Zum Verkaufspreis machte die Tochter der MCH Group in einer Mitteilung vom Mittwoch keine Angaben.

Die "art.fair International" ist die Veranstalterin der Kunstmesse Art Düsseldorf. Die MCH Group hatte im Februar 2017 die Beteiligung erworben. Im Herbst 2018 entschied sich die MCH Group, die Entwicklung eines Portfolios mit regionalen Kunstmessen nicht weiter zu verfolgen und die diesbezüglichen Beteiligungen zu veräussern.

Hinter den beiden Käufergesellschaften stehen die im internationalen Messe- und Kunstmarkt engagierten und bekannten Sandy Angus und Tim Etchells.

(AWP)