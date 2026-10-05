Fava übernimmt die Verantwortung für die Beziehungen zu Investoren, Analysten und Medien sowie für die Nachhaltigkeitsstrategie und die entsprechende Berichterstattung. Mit der Bündelung dieser Bereiche will das Medizinaltechnikunternehmen seine Kommunikation gegenüber Finanzmarkt, Medien und weiteren Anspruchsgruppen vereinheitlichen.