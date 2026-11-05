Die Anpassung spiegele in erster Linie ein insgesamt schwächeres Marktumfeld im US-Gesundheitssektor wider, heisst es in der Mitteilung vom Donnerstagabend. Auf Basis der im ersten Halbjahr 2026 beobachteten Trends sei Medacta von einer Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte ausgegangen – eine Erwartung, die sich jedoch nicht erfüllt habe. Dennoch verlaufe die Gewinnung neuer Kunden in den USA weiterhin gut; sie entspräche den Erwartungen des Managements sowie den historischen Werten und liege deutlich über dem Marktwachstum, so das Tessiner Orthopädieunternehmen weiter.