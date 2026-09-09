Operativ ist das Tessiner Orthopädieunternehmen Medacta aber besser unterwegs, weshalb der Ausblick für das laufende Jahr bestätigt wird. Bereits seit Ende Juli ist ein gut 7 Prozent höherer Umsatz von 368,0 Millionen Euro bekannt. Den adjustierten Betriebsgewinn EBITDA beziffert das Unternehmen in einer Mitteilung vom Mittwoch nun auf 97,4 Millionen Euro, das sind 1,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.