Der Gesundheitsdienstleister Medbase übernimmt die Mehrheit an der Ardentis Cliniques Dentaires mit ihren 20 Kliniken in der Romandie. Verkäufer ist die britische Beteiligungsgesellschaft Columna Capital, wie diese am Dienstag mitteilte. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht genannt. Der Abschluss der Übernahme erfolgte bereits am vergangenen Freitag.