Der Eigentümer einer St. Galler Firma mit gleichem Namen verlangt vor dem Bundesverwaltungsgericht laut "SonntagsBlick", dass das Eidgenössische Handelsregisteramt eine später eingetragene Namensänderung des Medienkonzerns rückgängig macht. Zwei Firmen mit dem gleichen Namen darf es aus rechtlichen Gründen nicht geben. Bei der Umbenennung von Tamedia in TX Group 2020 existierte der neue Name bereits im Handelsregister. Ein Solarfliesen-Vertrieb in Rapperswil SG hatte sich denselben Namen zwei Tage vor dem Grossverlag im Dezember 2019 registrieren lassen.

Das Eidgenössische Handelsregisteramt (EHRA) als oberste Kontrollinstanz liess aus unbekannten Gründen beide Einträge zu. Die TX Group ist der grösste Schweizer Medienkonzern. Ihm gehören Flaggschiffe wie "Tages-Anzeiger", "SonntagsZeitung" und "20 Minuten".

In der abgeschlossenen Börsenwoche war die Aktie der TX Group der Star am Schweizer Markt. Dies, nachdem die Gründung eines Joint-Venture für Online-Marktplätze zusammen mit dem Medienkonzern Ringier und weiteren Partner bekannt gegeben wurde. Auftrieb gegeben hat der Aktie, die auf eine Wochenperformance von 48,3 Prozent kommt, auch ein Kommentar der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Ein Analyst der Bank sieht den Kurs unter Betrachtung des fairen Wertes gar auf 203 Franken steigen. Die Zusammenarbeit mit Ringier sei ein "Game Changer" für die TX Group, hiess es im ZKB-Kommentar.

(AWP/cash)