Das berichteten das "Wall Street Journal" und "Politico" am Samstag (Ortszeit). Die Frustration über Azar wachse, schreibt das Journal unter Berufung auf sechs mit den Diskussionen vertrauten Personen. Die Regierung zögere aber, grosse Veränderungen vorzunehmen, während das Land unter der Pandemie leide. Die Atemwegserkrankung Covid-19 hat bislang mehr als 53'000 Menschen in den Vereinigten Staaten getötet.

Ein Sprecher des Weissen Hauses sagte der Zeitung, dass es keinen Plan gebe, Azar zu ersetzen. Er nannte die Berichte "Spekulation und eine Ablenkung". Politico berichtete derweil über mögliche Nachfolger. In Betracht kommen demnach etwa Deborah Birx, die Coronavirus-Koordinatorin des Weissen Hauses. Auch die Leiterin der Centers for Medicare and Medicaid Services, Seema Verma, und der stellvertretende Gesundheitsminister Eric Hargan würden als mögliche Azar-Nachfolger gehandelt.

(Reuters)