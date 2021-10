Die Medizinaltechnikgruppe Skan hat am Donnerstag den Schritt an die Schweizer Börse SIX gewagt - und der Start ist geglückt. Die Aktien von Skan werden derzeit deutlich über dem im Vorfeld des Börsengangs festgelegten Ausgabepreis gehandelt.

Bereits der erste gehandelte Kurs der Skan-Aktie lag mit 75,00 Franken klar über dem Ausgabepreis von 54,00 Franken. In der Folge ist der Aktienkurs dann jedoch etwas zurückgefallen und gegen 09.50 Uhr kostet der Titel 69,30 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) tritt derweil auf der Stelle.

Die Beteiligung der früheren BV Holding hat von der BX Swiss an die grosse SIX gewechselt. Das sei der vierte Neuzugang an der SIX in diesem Jahr, teilte die Börsenbetreiberin mit. Auf Basis des Eröffnungskurses errechnet sich eine Marktkapitalisierung von 1,69 Milliarden Franken.

Skan hat im Rahmen des Initial Public Offering (IPO) eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Durch die Ausgabe der gut 1,7 Millionen neuen Aktien fliessen dem Unternehmen gegen 94 Millionen Franken zu. Zudem platzieren die bestehenden Aktionäre knapp 2,8 Millionen Titel. Bisheriger Hauptaktionär war Willy Michel, bekannt als Investor und Gründer der Medtech-Gruppe Ypsomed.

Auch Skan ist in diesem Geschäft tätig. Die Baselbieter Firma stellt Isolatoren und Reinräume für die Abfüllung biopharmazeutischer Produkte her. Mit dem Geld aus dem Börsengang will sie das Wachstum vorantreiben. Geplant sind etwa der Ausbau der Produktionskapazitäten sowie die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen.

