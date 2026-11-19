Am Mittwoch gewannen die Valoren des Medizintechnikunternehmens 3,9 Prozent auf 438,40 Franken. Das ist ein neues Rekordhoch. Das bisherige Allzeithoch auf Schlusskursbasis erreichten die Papiere am 12. November bei 437,20 Franken. Der Wert zog damals innert zwei Handelstagen um 12 Prozent an, nachdem das Unternehmen starke Halbjahreszahlen präsentiert und den Ausblick aufs weitere Geschäftsjahr erhöht hatte.
Das Allzeithoch auf Intraday-Basis hält sich allerdings hartnäckig seit Juli 2025 und liegt bei 441,50 Franken. Seither blieb dieser Wert unerreicht. Falls die Papiere ihren Lauf am Donnerstag fortsetzen, könnte das Medtech auch die Intraday-Durststrecke beenden.
Ypsomed präsentierte erstmals Halbjahreszahlen als reine Anbieterin für Injektionssysteme. Anhand der Zahlen schreibt das Unternehmen, dass sich dieser Transformationsprozess ausgezahlt habe. Unter anderem wegen der Gewinnung von 30 neuen Kundenprojekten konnte das Medtech seinen Umsatz aus dem fortgeführten Geschäft Ypsomed Delivery Systems im ersten Semester des laufenden Geschäftsjahres um 17,5 Prozent steigern.
Beim operativen Gewinn legte das Unternehmen mit seinen Injektionssystemen zu. Dieser lag 16,8 Prozent über dem Vorjahreswert bei 102 Milliarden Franken. Trotz des Starts zahlreicher neuer Produktionslinien verharrte zudem die Marge bei 35,7 Prozent, nahe dem Vorjahreswert von 35,9 Prozent. Für Optimismus sorgen bei Ypsomed-Chef Simon Michel insbesondere die neuen Kundenprojekte, von denen sie mehr gewonnen haben als je zuvor in einem Halbjahr.
Für etwas Stirnrunzeln sorgten in Investorenkreisen allerdings Verkäufe von rund 9000 privat gehaltenen Ypsomed-Aktien im Wert von 3,8 Millionen Franken im Nachgang zur Veröffentlichung der Halbjahreszahlen. Sie wurden als Gewinnmitnahmen interpretiert. Dem Anstieg der Aktien waren die Verkäufe allerdings nicht abträglich.
Als Antwort auf die Halbjahreszahlen gab es von den bei Bloomberg gelisteten Analysten 15 neue Kursziele für die Aktie. Vontobel etwa erhöhte auf 500 Franken von zuvor 425 und bestätigte die Kaufempfehlung. «Ypsomeds Übergang zu einem reinen Medtech-Unternehmen für Medikamentenverabreichung erweist sich als erfolgreich», schreiben die Analysten. Die starke Nachfrage und der Ausbau der Produktionskapazitäten seien eine gute Basis für ein robustes Wachstum.
Insgesamt gibt es von den bei Bloomberg gelisteten Analysten neun Kaufempfehlungen und sechs neutrale Bewertungen. Ein Analyst empfiehlt den Verkauf der Aktie.