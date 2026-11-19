Beim operativen Gewinn legte das Unternehmen mit seinen Injektionssystemen zu. Dieser lag 16,8 Prozent über dem Vorjahreswert bei 102 Milliarden Franken. Trotz des Starts zahlreicher neuer Produktionslinien verharrte zudem die Marge bei 35,7 Prozent, nahe dem Vorjahreswert von 35,9 Prozent. Für Optimismus sorgen bei Ypsomed-Chef Simon Michel insbesondere die neuen Kundenprojekte, von denen sie mehr gewonnen haben als je zuvor in einem Halbjahr.