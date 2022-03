Eine randomisierte, internationale, multizentrische Studie zeigte auf, dass die Nicht-Entdeckung von kolorektale Polypen mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz (KI) halbiert werden kann, wie es in einer Mitteilung von Freitag heisst.

Durch den Einsatz von KI sank die sogenannte Adenom-Missrate von 32,4 auf 15,5 Prozent. Dies bestätige auch die Ergebnisse einer Studie von Ende 2021. Zudem sei auch die Zahl der falsch-negativen Ergebnisse deutlich gesunken, heisst es weiter.

Bei der Koloskopie werden der Dickdarm und 10 bis 30 Zentimeter des letzten Abschnitts des Dünndarms untersucht. Die Studie wurde in acht Zentren in den USA, Italien und Grossbritannien in Universitäts- und Gemeinschaftskliniken durchgeführt. Untersucht wurden weibliche und männliche Patienten älter als 45 Jahre.

(AWP)