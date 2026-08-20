«Bedeutsam ist, dass der Abbau der Short-Positionen bereits lief. Im Jahr 2026 wurden rund 20 Millionen Aktien beziehungsweise ein Viertel der Positionen eingedeckt. Eine Bewegung dieser Grösse wird weitere Leerverkäufer dazu zwingen, ihre Positionen zu überdenken oder abzubauen», erklärte Unterman. Es bleibt also abzuwarten, ob die Glattstellung dieser Short-Positionen zu zusätzlichen Kursavancen am heutigen Donnerstag oder morgigen Freitag führt.