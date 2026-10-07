Zu jenen Regeln zählt, dass zunächst der ordentliche jährliche Höchstbetrag geleistet werden muss - 7258 Franken in den Jahren 2025 und 2026 sowie 7373 Franken im Jahr 2027. Erst wenn diese Einzahlungen gemacht sind, kann man sich ans Lückenfüllen machen. Die höchstmögliche Einkaufssumme entspricht dann den 3a-Maximalbeträgen der jeweiligen Jahre. So dürfen Angestellte, die einer Pensionskasse angehören, im Jahr 2026 maximal 7258 Franken in ihre dritte Säule nachschiessen und so einen Fehlbetrag aus dem Jahr 2025 beheben.