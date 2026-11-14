Neue Regeln für den Auslandsgeheimdienst

Auch der Bundesnachrichtendienst (BND) als Auslandsgeheimdienst erhält neue, weitreichende Befugnisse, um auf Augenhöhe mit europäischen Partnerdiensten agieren zu können. Er darf erhobene Daten künftig länger speichern – Inhaltsdaten bis zu sechs Monate, Metadaten bis zu zwölf Monate. Dies soll dem BND ermöglichen, in Krisensituationen wie bei Anschlägen oder Umstürzen sofort auf einen Datenbestand zugreifen zu können.