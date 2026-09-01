Die Umfrageergebnisse fallen in eine für Trump politisch heikle ​Zeit. ​Am 3. November stehen die ⁠wichtigen Zwischenwahlen zum Kongress an, bei denen ​seine Republikaner knappe Mehrheiten verteidigen. ⁠Das für die Wähler entscheidende Thema sind die Lebenshaltungskosten. Die ‌US-Haushalte stehen bereits durch den Anstieg der Benzinpreise seit Beginn des Kriegs gegen den Iran im Februar unter ‌finanziellem Druck. Die Zustimmungswerte des Präsidenten waren zuletzt auf ​den tiefsten Stand seiner politischen Karriere gefallen.